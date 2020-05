Un chat se faufile; Bar en Grèce; Un chien a la patte verte; Sortir les poubelles en étant déguisé

Options du sujet Imprimer le sujet

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6397 Karma: 4616 1) Un chat se faufile entre le volet roulant et la fenêtre pour sortir

Vous navigateur est trop vieux



2) Bar en Grèce au bord de l'eau

Vous navigateur est trop vieux



3) Un chien creuse un trou pour que son mètre puisse planter

Vous navigateur est trop vieux



4) En Espagne, un père et sa fille sortent les poubelles tous les jours en changeant de costume

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:02:54