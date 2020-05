Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Petite fille italienne; Chat vs Chien; Un chien suit son maître avec un tuyau d'arrosage; Ferme 2.0 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6405 Karma: 4616 1) Une petite fille italienne parle avec la gestuelle qui va avec

Vous navigateur est trop vieux



2) Un chat saute sur la tête d'un chien

Vous navigateur est trop vieux



3) Un chien suit son maître avec un tuyau d'arrosage (Vieille vidéo, certainement DJP)

Vous navigateur est trop vieux



4) Une fille distribue du foin sur un hoverboard (certainement DJP)

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:38