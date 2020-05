Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Comment refermer une boîte de céréales proprement ? 1 #1

Inscrit: 01/02/2010 23:54

Vous navigateur est trop vieux Une femme explique comment refermer une boîte de céréales proprement

Contribution le : Aujourd'hui 12:32:31

JCM77 Re: Comment refermer une boîte de céréales proprement ? 1 #2

Inscrit: 04/04/2018 16:45



(si vous avez un peu d'amour propre, ne relevez pas les connotations grivoises de mon post... ). Passer le rabat avec le kiki SUR le rabat avec la fente. Faire rentrer le kiki par la fente et hop, c'est aussi bien fermé ! (En fait c'est fait pour ça...).(si vous avez un peu d'amour propre, ne relevez pas les connotations grivoises de mon post...).

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:09