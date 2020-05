Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Paysage suisse; Tenir l'équilibre sur un vélo; Bonjour en plusieurs langues; Colle très forte 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6404 Karma: 4616 1) Joli paysage suisse

2) Un homme tient en équilibre sur son vélo alors qu'il est arrêté à un feu rouge

3) Ecrire "bonjour" en plusieurs langues

4) Une colle très forte permet de faire tenir plusieurs briques

Contribution le : Aujourd'hui 12:51:35