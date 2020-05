Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Se prendre le rebord de la tente; Petit ACDC; Un petit commente la conduite de son père; Chien sourd

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6416 Karma: 4631 1) Cinq enfant tombent successivement après s'être pris les pieds dans le rebord de la tente

2) Un petit bonhomme AC/DC

3) Un enfant commente la conduite de son père

4) Faire comprendre à un chien sourd qu'il va aller se promener

