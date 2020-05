Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo UPS fait un doigt à FedEx; Chat au gros boul; Corde à sauter à deux; Grand mère inquiète 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6416 Karma: 4629 1) Un livreur UPS fait deux doigts d'honneur à un livreur FedEx

2) Un chat est coincé entre deux barreaux au niveau de son boul

3) Un homme et une petite fille fond de la corde à sauter ensemble

4) Une grand mère inquiète pendant un combat

