Tchairo Titanic dans un bol de lait; Chien Chucky; Arracher une dent avec un palet; Lâcher son club 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6416 Karma: 4631 1) Scène du titanic ou Jack coule reproduit dans un bol de lait avec des biscuits





2) Chien déguisé en Chucky





3) Arracher une dent avec un palet de hockey [i](attention les Oreilles)[/i]





4) Lâcher son club de golf



Contribution le : Aujourd'hui 13:45:30