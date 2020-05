Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66003 Karma: 28356 Mur de bière vs Fin du confinement

Il explique avoir personnellement bu toutes les canettes





Finally Free From Lockdown || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:45:15

ouzvig Re: Mur de bière vs Fin du confinement 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 01/05/2007 11:30 Post(s): 7036 Karma: 2923 Vu le nombre de canettes, on peut raisonnablement penser que le confinement n'a pas été totalement respecté.

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:32