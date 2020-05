Precheur rappeur ?

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6843 Karma: 2892

Détournement d'un extrait de preche version rap



Ken Copeland's Confess That REMIX - WTFBRAHH



@Tchairo désolé, mon anglais est juste assez bon pour comprendre des mots de ci, de là, mais pas pour traduire cette vidéo. D'ailleurs, sans ta question, je n'aurais pas entendu le mot "meth". Merci donc à toi.

C'est Youtube qui m'a suggéré cette vidéo. Je l'ai trouvée assez insolite pour m'inciter à la poster sur Koreus.



Je n'aime pas Copeland, et je trouve les prêcheurs et leurs fidèles bizarrement perchés. Je trouve leurs "n° de cirque religieux un peu malsain à mon goût.





@Drakkaru oui, moi aussi je la préfère à celle que je viens de poster ; elle est plus drôle.

Contribution le : Aujourd'hui 21:08:50