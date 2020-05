Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Un chat qui a horreur des piqûres; Maçon bourré; Forest Gump russe; Fabriquer une table fail

1) Un chat qui a horreur des piqûres (Source)





2) Maçon bourré

Vous navigateur est trop vieux



3) Un homme se fait courser par plusieurs policiers en Russie, créant l'animation dans le quartier

Vous navigateur est trop vieux



4) Fabriquer une table fail

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11329 Karma: 4010

Citation : Bloqué par la politique X-Frame-Options



Une erreur est survenue pendant une connexion à www.reddit.com.



Firefox a empêché le chargement de cette page dans ce contexte car la politique X-Frame-Options de la page ne l’autorise pas.



3/

Citation : La vidéo ne peut être visionnée car le fichier est corrompu.



Tu en as beaucoup d'autres comme ça ? 1/Citation :3/Citation :Tu en as beaucoup d'autres comme ça ?

Tchairo

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6428 Karma: 4656

@Variel a écrit:

Tu en as beaucoup d'autres comme ça ?



T'es pas obligé de regarder mes posts aussi...



Si dans la Cdl, tu vois que l'auteur du topic c'est Tchairo et bien tu ne cliques pas, ça t'évitera ce genre de mésaventure...



Nan mais t'es sérieux, y'a la manière de dire les choses.



J'attends que tu postes des vidéos insolites toi aussi pour te sauter dessus à la moindre occasion, comme tu le fais si bien ! Nan mais, faut arrêter ! Citation :T'es pas obligé de regarder mes posts aussi...Si dans la Cdl, tu vois que l'auteur du topic c'estet bien tu ne cliques pas, ça t'évitera ce genre de mésaventure...Nan mais t'es sérieux, y'a la manière de dire les choses.J'attends que tu postes des vidéos insolites toi aussi pour te sauter dessus à la moindre occasion, comme tu le fais si bien ! Nan mais, faut arrêter !

Tchairo

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6428 Karma: 4656

@Variel a écrit:

@Tchairo Je ne peux pas en poster des, comme je ne sais pas ce que tu posté toi.

Non mais des fois…



Ba alors fait rien et laisse les autres tranquille merci ! Citation :Ba alors fait rien et laisse les autres tranquille merci !

