Kilroy1 Dérapage de Bolsonaro 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13464 Karma: 9183 Il est complètement barré lui...

"Cette réunion ministérielle devait rester confidentielle, mais la Cour suprême -dont les juges sont "des connards qui devraient être jetés en prison", selon la vidéo- en a décidé autrement."





Au Brésil, une vidéo de Bolsonaro enchaînant les dérapages diffusée

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:46

Variel Re: Dérapage de Bolsonaro 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11329 Karma: 4010 @Kilroy1 J'attends qu'il déclare la guerre aux USA.

On comptera les points.

Contribution le : Aujourd'hui 11:16:37

mikeldj Re: Dérapage de Bolsonaro 0 #3

Je m'installe Inscrit: 16/12/2004 18:28 Post(s): 481 Du Trump en plus décompléxé. Faut le faire !

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:58