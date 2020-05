Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Le plus gros monstre de l'univers 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13464 Karma: 9183

Le plus gros MONSTRE de l'UNIVERS Le plus gros MONSTRE de l'UNIVERS

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:10

Turbigo Re: Le plus gros monstre de l'univers 0 #2

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 221 Karma: 96 IC 1101 il trouve ça pas "classe" ? Ça fait carrément Star Trek !

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:15

Bouroski Re: Le plus gros monstre de l'univers 0 #3

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1180 Karma: 919 Le gros copier coller d'Astronogeek, en plus du montage il imite même la voix et la diction d'Arnaud.

Contribution le : Aujourd'hui 12:21:36