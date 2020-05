Options du sujet Imprimer le sujet

2) Une troisième "main" pour soulever une altère

3) Papy au bowling fait un strike

4) Un mur se casse lorsqu'un homme s'y tient

(Source) 2) Une troisième "main" pour soulever une altère (Source) 3) Papy au bowling fait un strike (Source) 4) Un mur se casse lorsqu'un homme s'y tient (Source)

