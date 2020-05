Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Un enfant fume de l'aérosol; Parkour fail; Drift avec un tracteur; Un cailloux "urine" 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6436 Karma: 4663

Vous navigateur est trop vieux



2) Parkour fail

Vous navigateur est trop vieux



3) Drift avec un tracteur

Vous navigateur est trop vieux



4) De l'eau coule dans une pierre ayant une drôle de forme

Vous navigateur est trop vieux 1) Un enfant met de l'aérosol dans un bang fabriqué avec une bouteille en plastique. L'aérosol s'enflamme. (source) 2) Parkour fail (source) 3) Drift avec un tracteur (source) 4) De l'eau coule dans une pierre ayant une drôle de forme (source)

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:24