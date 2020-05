SCREAM 3, Et son scénario abandonné

Salut à tous, je me permet de venir içi pour vous partager une de mes vidéos, je viens pour des retours constructifs afin de m'améliorer, il s'agit d'une vidéo sur la saga Scream et plus particulièrement Scream 3 et son scénario abandonnés, si jamais le coeur vous en dit voilà le lien !Merci D'avanceAce Modey