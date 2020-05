Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Attacher une grenade à une bouteille de gaz + Boire un verre avec son pied + Glacière naturelle 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6448 Karma: 4687





2) Boire un verre avec son pied







3) Glacière naturelle dans un tronc d'arbre

1) Attacher une grenade à une bouteille de gaz2) Boire un verre avec son pied (source) 3) Glacière naturelle dans un tronc d'arbre (source)

Contribution le : Aujourd'hui 20:49:14

Rob2017 Re: Attacher une grenade à une bouteille de gaz + Boire un verre avec son pied + Glacière naturelle 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 1045 Karma: 586 1 moi je dis il manque des clous et de la feraille



2 nous avons tous un petit talent mais bcp n ont jamais tout essayé. Elle elle l a trouvé



3 un survivaliste !

Contribution le : Aujourd'hui 21:28:31