Age of Empires II en multijoueur

Salut à tous !



Avec un ami, pris d’un élan de nostalgie, on aurait aimé prendre la version HD d’Age of Empires II sur Steam. Étant donné qu’il s’agit d’un jeu assez vieux, on se demandait s’il est possible de jouer en multi sans avoir à installer Hamachi ou un autre logiciel permettant de faire des lan.



Est-ce que vous savez si avec la version officielle seule on peut créer une partie pour nous uniquement ?



Parce que oui, on peut avoir une version Tipiak, mais c’est pas le but en définitive. Seulement, si c’est la même galère avec une version offi qu’avec une version warez... Le choix va se définir de lui-même !



Merci à tous !

