La police interpelle une femme qui ne porte pas de masque au marché





On notera tout de même qu’au moins un des policiers ne porte pas de masque.







Source Ce samedi 23 mai, la police d’Aubenas a interpellé plusieurs personnes qui ne portaient pas de masque sur le marché. La foule a réagit en s’en prenant verbalement aux policiers.On notera tout de même qu’au moins un des policiers ne porte pas de masque.

Contribution le : Hier 23:15:52

Re: La police interpelle une femme qui ne porte pas de masque au marché

Je m'installe Inscrit: 14/11/2015 12:58 Post(s): 367 Karma: 479 Autant je trouvais que la milice qui s'en prenait aux deux filles à la plage était en tort puisque les filles étaient isolées et ne présentaient aucun risque, autant en plein centre ville il y a une forte promiscuité et le port du masque devrait être obligatoire.

Contribution le : Hier 23:24:20