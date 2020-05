Collision en vol de deux parapentes

Options du sujet Imprimer le sujet

sylvain_rivier

Pas de blessés. Accident survenu au site d'aiguebelette.





sylvain_rivier

Pour info c'est l'homme qui est en tort d'un point de vue technique : il devait céder le passage à la voile rouge.



D'un point de vue pratique, ils ont quand même tous les deux manqué de bon sens. L'homme en serrant l'ascendance "fait l'intérieur" et se place ainsi dans un angle mort du champ de vision de la femme.

La femme, elle, n'a certainement pas hyper bien regardé ce qui venait de la gauche.

