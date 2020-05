Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Bien visé; Chorégraphie en skateboard; Quand une fille conduit; Pêcher quand tu es confiné 1 #1

1) Un enfant arrive a viser un panier dans une fourgonnette en mouvement





2) Deux petites fille font une chorégraphie sur des skateboards





3) Un chien passager se prend le sac à main d'une conductrice





4) Un homme pêche de faux poissons sur son balcon



