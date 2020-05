Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Un homme vol la voiture d'un livreur dominos puis se fait contrôler par la police et repart 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6461 Karma: 4690 Un homme vol la voiture d'un livreur dominos qui a oublié de verrouiller son véhicule.

Lors de sa fuite le voleur se fait contrôler par la police qui le laisse repartir.





Contribution le : Aujourd'hui 11:39:18