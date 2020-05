Un chauffeur de camion galère pour faire demi-tour + Oublie de frein à main

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66013 Karma: 28367

En Allemagne, un chauffeur de camion galère pour faire demi-tour





Truck Driver Wrecks Truck Attempting to Make Tight Turn || ViralHog



Oublie de frein à main à Mộc Châu District au Vietnam





Rogue Truck Reverses into Road with Perfect Timing || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:46:34