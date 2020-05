Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Un incendie d'immeuble qui s’éteint par lui même; Chien crocodile; Backflip dans une flaque 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6460 Karma: 4690





2) Un chien se prend pour un crocodile





3) Backflip dans une flaque

1) Lors de l'incendie d'un immeuble, le réservoir d'eau explose ce qui éteint le feu avant l'intervention des pompiers. (source) 2) Un chien se prend pour un crocodile3) Backflip dans une flaque

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:05