Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Des chars traversent la route; Méthodes pour descendre les escaliers; Explosion banale dans la rue 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6463 Karma: 4691 1) En Russie des chars traversent la route





1 bis) En Russie des chars traversent la route





2) Méthodes militaires pour descendre les escaliers





3) Une explosion a lieu dans la rue et tout le monde s'en fout



Contribution le : Aujourd'hui 12:39:22