J'ai fais une petite BD Star Wars

- MON INSTAGRAM



Hello, je m'appelle Nikho, je suis dessinateur. J'ai fais récemment une petite suite de planches sur star wars. Pas grand chose, juste trois planches sur un personnage de Rogue one et sur des vaisseaux spatiaux. Je me suis dis que ça pourrait etre cool de le partager ici. Je ne vois pas trop de dessins sur ce topic mais dites moi si ça conviens.



Contribution le : Aujourd'hui 13:19:33