Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz Aide Adobe Première 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3897 Karma: 4251



J'ai un soucis qui paraît d'une simplicité enfantine mais qui me rend dingue : je voudrais ajouter du texte incrusté sur une vidéo.



Seulement voilà j'ai suivi ce que dise tous les tutos (à savoir cliquer sur l'outil texte et ouvrir une fenêtre sur la vidéo à l'instant souhaité) mais quand je fais ça rien ne se passe.



Je dois rendre le projet pour ce soir minuit donc si quelqu'un a une solution, vous êtes mon dernier espoir...



D'avance merci ! BonjourJ'ai un soucis qui paraît d'une simplicité enfantine mais qui me rend dingue : je voudrais ajouter du texte incrusté sur une vidéo.Seulement voilà j'ai suivi ce que dise tous les tutos (à savoir cliquer sur l'outil texte et ouvrir une fenêtre sur la vidéo à l'instant souhaité) mais quand je fais ça rien ne se passe.Je dois rendre le projet pour ce soir minuit donc si quelqu'un a une solution, vous êtes mon dernier espoir...D'avance merci !

Contribution le : Aujourd'hui 15:54:58

-ninja- Re: Aide Adobe Première 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12729 Karma: 2255 @chbenz T'as une vidéo? Il suffit effectivement juste de cliquer sur l'outil texte, click gauche sur la fenêtre avec la vidéo et tu tapes des lettres. Peut-être que ta police est trop petite et tu la vois pas?

Contribution le : Aujourd'hui 16:54:36