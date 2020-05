Les statues de Victor Schoelcher détruites en Martinique

Options du sujet Imprimer le sujet

article Le Monde



Je n'ai pas trouvé les vidéos originales Je n'ai pas trouvé les vidéos originales

C'est sûr qu'il faut pourrir la mémoire des abolitionnistes et revenir au bon vieux temps des esclaves. Quels cons.C'est sûr qu'il faut pourrir la mémoire des abolitionnistes et revenir au bon vieux temps des esclaves.

@yayabe a écrit:

j'ai pas compris, c'était quoi leur motivation?



« Des manifestants anti-héritage colonial »

Bazarder tout ce qui lie la Martinique à la France coloniale du coup.



Ils précisent une déclaration dans l’article du Monde : « Schœlcher n’est pas notre sauveur » Citation :« Des manifestants anti-héritage colonial »Bazarder tout ce qui lie la Martinique à la France coloniale du coup.Ils précisent une déclaration dans l’article du Monde : « Schœlcher n’est pas notre sauveur »

