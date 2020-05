Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Le chat du voisin pique son tapis 0 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66016 Karma: 28371





https://twitter.com/polarisherwood/status/1264206182924922885 Le chat des voisins est venu dans son salon pour voler son tapis

Contribution le : Aujourd'hui 08:17:26

Variel Re: Le chat du voisin pique son tapis 1 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11349 Karma: 4019 @Koreus

Citation : Erreur: tweet non disponible





Salopard de chat… Et pas la peine de crier dessus, avec un peu de chance il est sourd. Salopard de chat… Et pas la peine de crier dessus, avec un peu de chance il est sourd.

Contribution le : Aujourd'hui 08:26:58