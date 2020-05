Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Petit match de foot à Strasbourg 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3899 Karma: 3706



Tancrède ن - À Strasbourg, 400 personnes ont assisté à un match de football inter-quartiers organisé illégalement. Une patrouille de police est intervenue mais n’a pas pu empêcher le match. #CameliaJordana va sûrement nous expliquer que ces gens craignent la police ... Tancrède ن - À Strasbourg, 400 personnes ont assisté à un match de football inter-quartiers organisé illégalement. Une patrouille de police est intervenue mais n’a pas pu empêcher le match. #CameliaJordana va sûrement nous expliquer que ces gens craignent la police ...

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:07