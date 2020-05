Écrire automatiquement du texte dans une textearea d'un autre site / HTML JS

Je viens d'arriver Inscrit: 05/07/2019 18:39 Post(s): 53





Contexte :



J'apprend la programmation en indépendant, mon niveau en HTML CSS et JS est débutant et je désire programmer une extension Twitch, un panneau, avec l'utilisation de l'API Streamlabs.



Ce que je désir faire c'est, grâce à un bouton sur l'extension, envoyer l'utilisateur sur la page de donation de Streamlabs (Voir :



Documentations :



Twitch :

Streamlabs : YooOoJ'apprend la programmation en indépendant, mon niveau en HTML CSS et JS est débutant et je désire programmer une extension Twitch, un panneau, avec l'utilisation de l'API Streamlabs.Ce que je désir faire c'est, grâce à un bouton sur l'extension, envoyer l'utilisateur sur la page de donation de Streamlabs (Voir : https://streamlabs.com/ [pseudoTwitchQuiAccepteLesDonations]) (ça, c'est fait) et que ça écrive automatiquement quelque chose (par exemple : Je suis génial, vive moi.) dans la textearea "Message de la donation". Est-ce que c'est possible ? Si oui comment faire cela ? HelpDocumentations :Twitch : https://dev.twitch.tv/docs/ Streamlabs : https://dev.streamlabs.com/docs

Contribution le : Aujourd'hui 13:41:56