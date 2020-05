La machine à peindre des grands

Options du sujet Imprimer le sujet

https://twitter.com/merlinrecargado/status/1264686853099307008







Bella y original forma de pintar



Lui on sait ce qu’il a reçu pour Noel 1989....

https://www.ina.fr//video/PUB3784122037/bandai-machine-a-peindre-jouet-machine-peinture-video.html

Je ne te dis pas celui qui va emménager derrière lui.

