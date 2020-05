Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Des gens s'unissent pour soulever une voiture afin que les pompiers puissent passer 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6474 Karma: 4702

la route à un camion de pompier qui intervenait sur un immeuble en feu.



Le 24 mai 2020, dans la région de Leningrad à Murino, des personnes se sont unies pour soulever et déplacer une voiture qui bloquéela route à un camion de pompier qui intervenait sur un immeuble en feu. (Plus d'informations)

Contribution le : Aujourd'hui 16:49:01