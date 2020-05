Policier "juge" et privation de droit lors d'un contrôle de police

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11155 Karma: 3598

Un emmerdeur trouve ce qu'il cherche auprès d'idiots qui le lui servent sur un plateau.



Pas certain que cette vidéo bien naze rende service à la crédibilité des reproches bien plus graves, et eux légitimes, qui peuvent être faits par ailleurs vis à vis des agissements de certains policiers.

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:18