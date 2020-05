La vérité crue de Camelia Jordana sur la police

Je m'installe Inscrit: 14/11/2015 12:58 Post(s): 373 Karma: 485





Je n'étais pas au courant que des gens se faisaient massacrer chaque jour, pour moi le dernier massacre c'était le 13/11, merci à elle de me l'apprendre sur le service public et sans contradiction. Massacrer : Tuer avec sauvagerie et en masse (des êtres qui ne peuvent pas se défendre).Je n'étais pas au courant que des gens se faisaient massacrer chaque jour, pour moi le dernier massacre c'était le 13/11, merci à elle de me l'apprendre sur le service public et sans contradiction.

Contribution le : Aujourd'hui 23:39:39