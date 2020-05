Options du sujet Imprimer le sujet

Que reste-il de Verdun ?

Un docu passé dans le silence, à leur mémoire, et au dernier survivant de l'époque, mort en 2011.



Une brève intéressante sur Verdun.



https://www.youtube.com/watch?v=3M_HpBD7ngI Histoire et Mémoire.Un docu passé dans le silence, à leur mémoire, et au dernier survivant de l'époque, mort en 2011.Une brève intéressante sur Verdun.

Pour rester sur Verdun, la chaine Horror Humanum Est, qui a mon sens aurait méritée bien plus de visibilité (son créateur, faute de soutien a arrêté sa production sur la toile, mais aurait le mérite d'etre découverte vu la qualité) en reprend une partie de son histoire dans cette version aussi explicative qu'imagée



https://www.youtube.com/watch?v=cUPwJaTxHcA Pour rester sur Verdun, la chaine Horror Humanum Est, qui a mon sens aurait méritée bien plus de visibilité (son créateur, faute de soutien a arrêté sa production sur la toile, mais aurait le mérite d'etre découverte vu la qualité) en reprend une partie de son histoire dans cette version aussi explicative qu'imagée

Pour accentuer le propos sur la chaine d'Horror Humanum Est, j'aime assez le coté explicatif donné a la suite de ses petites videos. On apprend beaucoup de choses et c'est très plaisant à regarder.



Je regrette vraiment que son créateur ait arrêté la production.

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12356 Karma: 4953 Un paysage beau et triste à la fois, un relief empli d’émotion

Ah mais oui ça m'a notifié haha, je te jure j'avais pas vu, je voulais juste développer, pas me répondre à moi meme haha



Quiche inside.

