GrossePatate Tourner du cuivre pour en faire un gobelet 3 #1

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 858 Karma: 744

https://izismile.com/2020/05/26/copper_disc_turns_into_a_cup_video.html

Krogoth Re: Tourner du cuivre pour en faire un gobelet 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3023 Karma: 993 En voyant le titre je pensais qu'il évidait simplement un cylindre mais sympa. Même si la finition me semble pas top.

