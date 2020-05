COURT-METRAGE VISUEL VFX

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 11:04:43 Post(s): 1



On vous invite à découvrir un New York abandonné et pris dans un nuage de pollution.



A découvrir ici :



Inspiré par une musique de Superpoze, on a créé le court-métrage à partir de nos propres photos de New York, effets spéciaux, compositing, sound design… tout est fait maison !



On a voulu représenter visuellement les dérives de notre société et leurs conséquences sur notre monde.

Ce serait top d’avoir vos retours!





Pour en savoir un peu plus sur le process :



www.behance.net/gallery/95748921/Falling-Down

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:21