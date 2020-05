Est-ce que le volume de windows amplifie ou atténue le son ?

Je viens d'arriver Inscrit: 08/12/2004 12:38 Post(s): 68

Bonjour,



je me suis mis à l'ingénierie son il y a peu.



Je me demande si il y a une contre-indication à mettre le volume windows à 100%.



Si le contrôleur agit comme un atténuateur alors le mettre à 100%, c'est ne pas à altérer le son.

Dans le cas contraire, cela veut dire que je vais amplifier le signal et le dégrader...



Le fait que ce soit exprimé en pourcentage me fait dire que c'est plutôt un atténuateur.





Quelqu'un connait la réponse ou sait où je peux la trouver ?



Merci pour votre aide.

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:16