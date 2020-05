Hold up avec ses pieds; Un chien svelte; Attirer l'attention des policiers; Camion sous un pont

Options du sujet Imprimer le sujet

1) Un homme dans une chaise roulante braque un bijoutier avec ses pieds (vidéo originale) 2) Un chien passe par une chatière (source) 3) Une femme attire l'attention des policiers (source) 4) Un camion avec la benne relevée passe sous un pont (source)

2/ Attends qu'il ait grandi, tu verras s'il est aussi faraud



3/ Ça doit être les chaînes : déformation professionnelle



4/ Les restes de terre qui tombent au fond de la benne… 1/ Rien à craindre, il tire comme un pied2/ Attends qu'il ait grandi, tu verras s'il est aussi faraud3/ Ça doit être les chaînes : déformation professionnelle4/ Les restes de terre qui tombent au fond de la benne…

Contribution le : Aujourd'hui 18:31:45