Se débarrasser d'une fille collante; Même pas peur de l'alligator; Déchargement fail

Le foin, c'est de l'herbe et autres végétaux qui ont séché avant d'être conditionnés en balles, par exemple.

Là on a à faire à de l'ensilage (mis en silos) qui est tout sauf sec.





