Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Une "Corona Party" à Oravská Lesná en Slovaquie 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6482 Karma: 4721

Les participants sont séparés d'un mètre par du rubalise.

, un DJ célèbre en Slovaquie, anime le festival.







En Slovaquie, un festival nommé "Corona Party" a été organisé sous un pont de la ville d'Oravská Lesná.Les participants sont séparés d'un mètre par du rubalise. Milan Lieskovsky , un DJ célèbre en Slovaquie, anime le festival.

Contribution le : Aujourd'hui 18:33:41