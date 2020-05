Podcast Alpinisme

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2009 15:24 Post(s): 2317 Karma: 88





Voilà, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien la montagne.

(J'avais fait une vidéo sur les sommets Européens que j'avais gravis l'année dernière, et qui



Je reviens à l'assaut avec un nouveau projet : un podcast biographique (format audio ou vidéo, au choix) sur des alpinistes qui ont marqué leur temps d'un manière ou d'une autre, mais qui sont aujourd'hui un peu tombé dans l'oublié



Pour le premier épisode, je me suis focalisé sur un grand alpiniste suisse qui a ouvert la voie vers l'Everest malgré l'amputation de tous ses doigts de pieds.

Raymond Lambert serait aujourd'hui connu de tous s'il avait été beaucoup moins humble, et c'est cet axe que j'ai cherché à creuser.



Pour ceux que ça intéresse (c'est 18 minutes, donc il faut se donner le temps) :

La version podcast vidéo (avec quelques photos pour illustrer)



Raymond Lambert, ou L'humilité avant tout



Et la version audio, disponible sur toute les plateformes gratuites et simples d'utilisation pour les créateurs :



Je suis très ouvert à vos critiques, qui je l'espère, m'aideront à mieux réaliser les futurs épisodes



(ps: c'est un projet que je fais sur mon temps libre et en amateur) Une fois n'est pas coutume : /!\ Ceci est un projet perso.Voilà, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien la montagne.(J'avais fait une vidéo sur les sommets Européens que j'avais gravis l'année dernière, et qui a eu beaucoup de succès sur Koreus ).Je reviens à l'assaut avec un nouveau projet : un podcast biographique (format audio ou vidéo, au choix) sur des alpinistes qui ont marqué leur temps d'un manière ou d'une autre, mais qui sont aujourd'hui un peu tombé dans l'oubliéPour le premier épisode, je me suis focalisé sur un grand alpiniste suisse qui a ouvert la voie vers l'Everest malgré l'amputation de tous ses doigts de pieds.Raymond Lambert serait aujourd'hui connu de tous s'il avait été beaucoup moins humble, et c'est cet axe que j'ai cherché à creuser.Pour ceux que ça intéresse (c'est 18 minutes, donc il faut se donner le temps) :La version podcast vidéo (avec quelques photos pour illustrer)Raymond Lambert, ou L'humilité avant toutEt la version audio, disponible sur toute les plateformes gratuites et simples d'utilisation pour les créateurs : spotify tunein , et bientôt deezer, podcastaddict, ...(ps: c'est un projet que je fais sur mon temps libre et en amateur)

Contribution le : Aujourd'hui 21:34:39