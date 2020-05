Travailler à l'ombre; L'inconvénient du plexiglas; Les masques c'est la vie...ou pas; Fonky family

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 12712 Karma: 6366

Mais en faisant une recherche tu aurais pu comparer les vidéos avant de la poster

Ma description est: "Un plongeur découvre des masques et des gants au fond de l'eau à Antibes."



Je te retourne la remarque.

Si tu avais pris deux minutes pour chercher via google avec ces mots clés :

"plongeur masques Antibes", tu aurais tout de suite trouvé l'originale...

Premier lien = france bleu : l'originale est sur la page de l'article.

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/video-un-plongeur-cannois-repeche-des-masques-et-des-gants-au-large-d-antibes-1590504057

Ce n'est pas contre toi Tchairo, hein, je t'aime bien.



Mais j'avais signifié l'importance de proposer le contenu original dans ce topic :



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic217336.html#forumpost2811819



Je réitère ici.

Alors c'est sûr qu'au vu de la manière dont tu inondes la CdL en ce moment, cela représenterait un temps considérable de recherche.

Mais le fait est qu'il est important de préserver cette propriété intellectuelle. Il me semble que c'est une des règles éthique de Koreus.

Chacun est libre de respecter cela ou pas.

Peut-être faut-il privilégier la qualité à la quantité, et passer plus de temps à chercher la source d'une vidéo que d'en poster 15.



Pour ma part, il est vrai que je n'ai pas pris le temps de chercher si c'était DJP. Mea culpa.

C'est simplement que quand il y a une nuée de topics comprenant eux mêmes une flopée de vidéos, comme a pu le faire Bowane, et comme tu le fais là, je n'ai même pas envie de regarder....



Désolé. Je ne veux pas te froisser.

Mais je préfère dire ce que je pense.



