Les questions que les journalistes devraient poser

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1160 Karma: 2652 Victor Ferry étudie la rhétorique et l'objectivité dans les médias.

Dans cette vidéo, il indique 5 catégories de questions que les interviewers devraient poser, afin d'être plus objectifs.



(l'intro est un peu longue, il aborde les questions à partir de 5:12)





Questionner comme Thinkerview

Aujourd'hui 13:14:32