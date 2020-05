Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Une femme a un poisson accroché à sa fesse

Sur un bateau une femme a un poisson accroché à sa fesse droite



Aujourd'hui 18:01:07

Variel

Tchairo Pour faire bref :

La mer est peuplée de poissons.

Ceux-ci se regroupent en 2 grandes catégories :

1/ Ça se mange

2/ Ça ne se mange pas



(Reviens la semaine prochaine pour la suite.)



Aujourd'hui 18:30:51

nobrain

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 932 Karma: 654 en tous cas c'est un poisson qui cherche la compagnie des raies















(si vous avez ri a cette blague, je vous méprise)

Aujourd'hui 18:49:40