La dernière vidéo d'un kayakiste

n'a plus la force de lutter contre les courants marins pour se rapprocher du rivage.



Il décide de faire un dernier appel à l'aide sur facebook live. La vidéo a été mise en ligne à 12 h 21

alors qu'il pagayait, il disait qu'il était épuisé de lutter contre la marée.



Le dimanche 24 mai, Jeremy Worthy, a été retrouvé mort au large de Long Beach,

près de Batemans Bay, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.



"C'est fatigant", a déclaré M. Worthy dans la vidéo, ajoutant qu'il avait été poussé plus loin qu'il ne voulait

aller par le vent et les grosses houles. M. Worthy était assez éloigné du rivage et on l'entend peser ses options.

Il a dit qu'il voulait se diriger vers Long Beach, mais que les vagues s'y «écrasaient» probablement.

Il réfléchit ensuite à la direction de Cullendulla, où «la marée va maintenant s'arracher».

Pour suivre le chemin qu'il avait prévu, M. Worthy a déclaré à la caméra qu'il devrait tourner le dos à la houle et

risquer une «grosse vague de mère». "Ce n'est pas très paisible, n'est-ce pas?" A déclaré M. Worthy. "Pas très apaisant."

Vers la fin du clip, M. Worthy a déclaré qu'un ami lui avait recommandé l'endroit et qu'il allait profiter d'un courant

moins violent et revenir à terre. Une vidéo précédente a capturé M. Worthy en train de pêcher à partir de son kayak,

