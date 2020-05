Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Allumer un canon fabriqué avec 50000 allumettes 2 #1

vojack
Je suis accro



Je l'invite à mon dîner mercredi prochain! Je l'invite à mon dîner mercredi prochain!

Aujourd'hui 20:59:40

Rob2017 Re: Allumer un canon fabriqué avec 50000 allumettes 0 #2

Rob2017
Je suis accro

Je m'attendais à une grosse bouse (comme d'autres precedentes videos) mais l'effet de tir est top.

Aujourd'hui 21:08:11