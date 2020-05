Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Attaque d'une cantine scolaire 1 #1

Quand est-ce que ça va s'arrêter ?







À l'heure du déjeuner, un tueur de masse débarque dans une cantine scolaire et y sème l'horreur.
Quand est-ce que ça va s'arrêter ?

carpet_bombing Re: Attaque d'une cantine scolaire 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3745 Karma: 2257 Future vidéo du lobbying des chasseurs "on protège vos enfants"

lvishd Re: Attaque d'une cantine scolaire 0 #3

@-Flo- a écrit:

Quand est-ce que ça va s'arrêter ?



Tu dis ça parce qu'il est noir?? Citation :Tu dis ça parce qu'il est noir??

