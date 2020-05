Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund 2 hommes volent l'argent fraichement retiré par un homme en chaise roulante (Sydney, Australie) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3024 Karma: 7395 2 hommes essayent d'abord d'entrer dans une banque et attendent ensuite qu'un homme en chaise roulante retire de l'argent au distributeur de billets pour le voler et partir en courant :



Contribution le : Aujourd'hui 13:09:24