Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Les dangers des différentiels de pression en plongée 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6483 Karma: 5174

Delta P



Petite vidéo un peu vieillotte, mais que j'ai trouvée très intéressante, sur les dangers qui peuvent guetter le plongeur exposé à des différentiels de pression élevés. J'avais déjà entendu parler de plongeurs morts noyés parce qu'ils étaient restés "collés au fond" sans vraiment (chercher à) comprendre ce qui s'était passé. Maintenant c'est assez clair. Et ça semble somme toute parfaitement logique.

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:12

Variel Re: Les dangers des différentiels de pression en plongée 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11404 Karma: 4039 Ce sont des situations très spécifiques de plongée professionnelle.

On rencontre très rarement — exceptionnellement même — ce genre de problèmes en plongée sportive.

Mais on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas.

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:46